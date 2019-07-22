مشروعات مشتركة للإمارات مع الصين بقيمة 40 مليار درهم

22 يوليه 2019 - 11:38 ص

على هامش زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الصين، أبرمت شركة إعمار العقارية، اليوم، اتفاقية مع مطار بكين داشينج الدولي لتنفيذ مشروع بقيمة 40.5 مليار درهم "11 مليار دولار" شاملة قيمة الأرض التي تبلغ مساحتها 5 كيلومترات مربعة من المطار البالغ مساحته 50 كيلومتراً مربعاً، وذلك

وقال سعادة محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، إن تنفيذ المشروع سيستغرق عشر سنوات ويتضمن مشاريع سكنية ومرافق ترفيهية، مؤكداً أن تنفيذ شركة إماراتية للمشروع يدل على الثقة التي تحظى بها الشركة وهو أمر يدعو للافتخار.

وأوضح أن فوز "إعمار" بتنفيذ المشروع يعد أيضاً إشارة واضحة على العلاقة المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، معرباً عن أمله في أن تشكل هذه الاتفاقية بداية لفتح فرص جديدة في السوق الصيني الذي يعد الأضخم على مستوى العالم.

وأعلن العبار أن شركة إعمار ستفتتح مكتباً اليوم، في بكين برعاية معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بهدف تعزير نشاطها في الصين.