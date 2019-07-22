"أنا بحكم 6 دول".. أسرار خطيرة عن "الشاطر"

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لندن

الإخوان

صدى البلد

أحمد موسى

أكد إبراهيم ربيع، القيادي الإخواني المنشق عن الجماعة، أنه جمد عضويته في الجماعة في 2007، ولكنه أعلن رسميا عن ذلك في عام 2012، لافتا إلى أنه بعد سيطرة الإخوان على البلد كان يعلم أنهم لا يستطيعون تحمل قيادة البلاد.

وأضاف "ربيع"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الفضائية، مع الإعلامي أحمد موسى، أنه طالب خيرت الشاطر بتأجيل التمكين فرد عليه قائلا: "أنا بحكم 6 دول وأنا قاعد مكاني هنا".

وشدد القيادي المنشق عن الجماعة، أن حجم الاستثمارات الخاصة بالتنظيم في لندن وصل إلى 15 مليار دولار عام 1997، لافتًا إلى أنه يصل اليوم لأرقام فلكية.

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