» السيسي: شكرًا على تحملكم يا مصريين

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر استطاعت تدمير البنية التحتية للإرهاب البغيض، منوهًا بأن مصر كانت سباقة في تحذير المجتمع الدولي من خطر الإرهاب.

 وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بحفل تخرج عدد من الكليات العسكرية والمعهد الفني العسكري، بأن مصر قادرة على توفير حياة كريمة لأبنائها والأجيال المقبلة، مؤكدًا أن بطل المرحلة الماضية كان الشعب المصري الذي تحمل خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وتابع مخاطبا الشعب المصري: "لولاكم يا مصريين ما كنا نستطع مواجهة التحديات وخاصة تحدي الإرهاب والاقتصاد"، موجهًا التحية إلى كل مواطن مصري لتحمله، متابعًا: "بشكركم ولم يكن هناك مسار آخر، ولن ننحني أي مخاطر ومش بنخاف".

 ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، ويشاركه عدد من المسئولين منهم رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، وشيخ الأزهر، والبابا تواضروس، ووزير الداخلية.

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