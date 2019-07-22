"حفتر" يشن هجوما واسعا على طرابلس

22 يوليه 2019 - 01:10 م

شن الجيش الوطني الليبي هجوما واسعا تمهيدا لدخول العاصمة الليبية، طرابلس، لتحريرها من أيدي الميليشيات المسلحة، حسبما أفادت "روسيا اليوم".

كان الجيش الليبي قد أعلن، أمس، إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة عين زارة بالعاصمة طرابلس.

وأعلن سابقا، استعداده لشنّ هجوم واسع على طرابلس، داعياً شباب العاصمة إلى الاستعداد لـ"ساعة الصفر".

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، في بيان لها إن "جنود الجيش المرابطين على تخوم العاصمة على أهبة الاستعداد، منتظرين الأوامر والتعليمات النهائية للانقضاض على آخر ما تبقى من جماعات الحشد الميليشياوي التركي - القطري".