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تصريحات مهمة لـ"بن زايد" عن الملاحة في الخليج

عرب وعالم

الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي
الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي

متابعات - أمينة عبد العال

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صرح الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، بأن "الإمارات حريصة على حرية حركة الملاحة في الخليج العربي والشرق الأوسط.

وألمح ولي عهد أبو ظبي، اليوم الإثنين، إلى "التعاون مع الصين وغيرها من الدول الصديقة لتحقيق حرية حركة الملاحة، وضمان التدفق الآمن لإمدادات النفط إلى العالم"، حسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأشاد بن زايد بمبادرة "حزام واحد - طريق واحد"، التي أطلقتها جمهورية الصين الشعبية منذ سنوات، واصفا إياها بالمبادرة التنموية والحضارية الرائدة. وأكد أن "موقع دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجي، وبنيتها التحتية العصرية، وقدراتها اللوجستية المتطوِّرة، وعلاقاتها التجارية المتنوعة والواسعة مع مختلف دول العالم، بما فيها جمهورية الصين الشعبية، ودورها المسئول في سوق الطاقة العالمي، يجعلها طرفاً فاعلاً في مبادرة "حزام واحد - طريق واحد " ومحطة أساسية من محطاتها".

ويقوم ولي العهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد حاليًا بزيارة رسمية إلى الصين تستمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء. وذكرت وسائل إعلام إماراتية أن بن زايد سيبحث مع كبار القادة والمسئولين في بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الإستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أمن الملاحة والخليج.


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