» "الإفتاء" توضح حكم العمل بالتمثيل

22 يوليه 2019 - 01:24 م

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التمثيل مهنة مثل كثير من المهن يعتريها أحكام، فإذا كانت في ممارساتها تدعو إلى الخير وتأمر الناس بمكارم الأخلاق والفضيلة وليس فيها مخالفة لأحكام الشرع فهي جائزة ومالها حلال.

وأضاف في فيديو عبر الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية عبر "يوتيوب" اليوم، "إن كان ليس كذلك بأن كان فيه دعوة إلى الرذيلة وفعل المبيقات والمحرمات أو محاولة لإغواء الناس وإغرائهم بفعل الحرام، فهذا لا يكون حلالًا".

وأوضح "لدينا في مصر الكثير من الفنانين العظام الذين كان لهم رسالة وغاية وهدف وأفادوا الناس وحين يقومون بأعمال درامية أو مسرحية أو أفلام تجد فيها رسالة يوجهها للمجتمع، دون أن يكون في مشاهده ابتذال أو يكون في مشاهده ابتذال أو تعرض لما يغضب الله عزوجل أو إغواء الناس وإغراء، أما الرسالة المبتذلة والمعاني القبيحة ودعوة لشرب الخمر فهذا لا يكون صحيح وغير جائز وماله فيه شبهه ".