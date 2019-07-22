"مسيحية وأفتخر".. فنانة شهيرة تهدد بـ"بلوك" لهؤلاء

ردت الفنانة اللبنانية، سيرين عبد النور، على التعليقات السلبية التي وجهت لها، عقب نشرها لصلوات مسيحية وأدعية للبنان عبر حسابها على "تويتر".

وكان قد كتبت سيرين في البداية: "بشفاعتك وصلواتك منوصيك تخلص لبنان من كل شر وتشفي كل مريض يا مار شربل صلي للرب يحمينا". وبعد هذه التدوينة واجهت الفنانة اللبنانية شتائم وإهانات لمعتقداتها من بعض المتابعين.

وعقب الهجوم، أعادت سيرين نشر التدوينة وعلّقت عليها كاتبة: "أنا مسيحية وبفتخر واحترم كل الأديان السماوية وأتمنى الاحترام المتبادل أما اي حداً رح يقلل من احترام ديني واحترام معتقداتي غير مرحب فيه على صفحتي.. بلوك.. ريبورت".

يذكر أن سيرين عبد النور، كشفت مؤخرًا عن بدء تحضيرها لمفاجأة جديدة يتم إعدادها بالتعاون مع شبكة تليفزيون mbc ، حيث نشرت عبر حسابها على Instagram مقطع فيديو جديد أعلنت من خلاله أنه متواجدة حاليا في استوديوهات mbc لتحضير عمل فني جديد، وصفته بأنه مفاجأة، ولم تكشف عن أي تفاصيل متعلقة به، ولكنها أكدت أنها ستقدم من خلاله أغنية جديدة.

كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "الهيبة3" من إنتاج شركة "صباح إخوان"، من بطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من النجوم، وقامت ببطولة الجزء الأول الممثلة نادين نسيب جيم، فيما كانت نيكول سابا بطلة الجزء الثاني.