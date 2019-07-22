» بعد ضربه شابًا.. أول تعليق للعسيلى على الواقعة

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العسيلي
العسيلي

متابعات-علا خطاب

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هجوم

محمود العسيلي

مقطع الفيديو

علق الفنان محمود العسيلي عقب انتشار فيديو جديد له وهو يطرد شابا من على المسرح أراد التصوير معه، قائلاً:" ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين"

وكتب "العسيلي" عبر حسابه على  "تويتر": "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروهٍ سواه اللهم اغفر لنا وتب علينا انك أنت الغفور التواب".

وكان العسيلي بعد واقعة الفيديو الأولى "انت معاك واسطة"، نشر علي حسابه ‎ على "إنستجرام"، ‎اعتذارًا رسميًا للجمهور، عن تصرفاته تجاه هذا الشخص، كاتبًا: "أي فنان عارف ‏إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر عالشمال، وإن من تواضع لله رفعه.. بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي ‏انتشر وبعترف إني كنت غير موفق تماماً في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء ‏الحفلة. أنا اسف مرة تانية ".

ليظهر بعدها فيديو جديد تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون تحديد تاريخه، وهو يغني في حفل وصعد شاب من محبيه على المسرح ليلتقط صورة معه، ولكن الفنان الشهيرة دفعه ورفض التقاط الصورة رغم توضيح الشاب لرغبته، ليرد عليه العسيلي: "أنت جاي تضربني!".



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