بالمايوه.. "إسرائيل" تنشر صورًا مهينة لـ"إسماعيل هنية"

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إسرائيل

تل ابيب

إسماعيل هنية

انطلقت اليوم في تل أبيب وسط إسرائيل الإثنين حملة إعلانية مثيرة للجدل تظهر فيها صورة جغرافية لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، على لافتات كبيرة وهو يرتدي لباس البحر.

وفي اللافتات التي علقت بعدة أماكن مركزية في تل أبيب يظهر هنية وكأنه على أحد شواطئ الكاريبي، ويضع على رقبته قلادة وتظهر خلفه بالونات.. وكتب في الإعلان: "شكرا إسرائيل، أنا أحبك. إسماعيل".

وكانت الحملة الإعلامية ضمن نشاطات "مشروع النصر لإسرائيل"، الذي ينشط في إطار "منتدى الشرق الأوسط"، وبتمويل من يهود أمريكيين. 

وهاجم بايبس أمس السلطة الفلسطينية عبر حسابه في تويتر وكتب: "الحاج أمين الحسيني حرض على رفض الصهيونية وساعد هتلر بتصور الحل النهائي-هو ليس شخصًا يستحق أن يتم امتداحه من قبل السلطة الفلسطينية".

اللافتات علقت في ثلاث مواقع مركزية في تل أبيب وهي انطلاقة لسلسلة من الأحداث والنشاطات ضمن حملة "مشروع النصر لإسرائيل". وانطلقت الحملة على خلفية الأنباء عن زيارة الجناح العسكري لحركة حماس طهران ونقل الأموال القطرية إلى داخل قطاع غزة.





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