انفصال معز مسعود و"شيري عادل"

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عمرو محمد-متابعات

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انفصال

معز مسعود

شيري عادل

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم خبرًا عن أنفصال الداعية الإسلامي معز مسعود عن زوجته الفنانة شيري عادل والذي أعلنا زواجهما منذ عام وتحديدًا في يوليو 2018 الماضي، وذلك بعد مدة قصيرة من انفصال معز عن زوجته الأولى بسنت نور الدين .

شيري عادل ومعز مسعود قاما الأيام الماضية بحذف الصور التي تجمعهما والتي نشروها عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما أكد للبعض معلومة الإنفصال والطلاق الذي حدث بينهما .

لم تكن هذة هي المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات الانفصال بين معز وشيري، ولكن خمن البعض، حينما نشرت الفنانة الشابة شيري عادل صورة جديدة لها عبر موقع الصور الشهير “انستجرام”، وذلك من خلال زيارتها إلى لندن .

وعلقت شيري على الصورة قائلة: “حينما يكون الالتفات للماضي غير مهم بالنسبة لك، فأنت تفعل الشيء الصحيح ”.

وخرج وقتها معز فى أول تعليق له على ما تردد من انفصالهما، قائلًا: “فضول الإعلام واقتحام الناس لحياتنا بيؤذينا لأبعد الحدود.. لو احنا عاوزين نقول لكم حاجة، احنا هانقولهالكم سوا وبكل وضوح. من فضلكم احترموا حياتنا الشخصية ”.

يذكر أن معز مسعود كان قد أثار الجدل بزواجه من الفنانة شيري عادل، إذ اعتبره الجمهور يناقض مبادئه الدينية التي دائمًا ما يصدرها لهم من خلال برامجه الدينية، وذلك لزواجه من ممثلة وغير محجبة الأمر الذي أحدث فجوة كبيرة بين معز مسعود وجمهوره خاصة من الشباب .

وكان معز مسعود قد أنتج مسلسل “السهام المارقة” وشارك في بطولة العمل شيري عادل وشريف سلامة ودينا يوسف وهاني عادل وائشة بن أحمد ووليد فواز، ومن تأليف الأخوة دياب محمد دياب وخالد دياب، وإخراج محمود كامل .

يتناول المسلسل مجموعة من القضايا الساخنة، والتي من أهمها مشكلة الإرهاب، وخاصة تنظيم داعش، واستعراض كل ما يدور داخل هذه الدولة الإرهابية وكيف يتم مناقشة هذه القضية .


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