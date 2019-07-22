السيسى يوجه بتطوير سوق العتبة عقب حريقه

22 يوليه 2019 - 04:12 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً بشأن العمل على تطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، وذلك بحضور الدكتورة ايناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة يونيو الماضي، أن يتم تطويره والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالباً بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.