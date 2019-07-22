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وزير الطيران يلتقي السفير البريطاني في مصر

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التقى اليوم الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى بديوان عام الوزارة السيد جيفرى آدامز سفير المملكة المتحدة البريطانية لدى جمهورية مصر العربية ، وذلك على خلفية قرار تعليق الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولى لمدة 7 أيام . حيث أبدى الفريق يونس المصرى استيائه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قراراً انفرادياً يمس أمن المطارات المصرية بدون الرجوع الى الجهات المصرية المختصة ، وتقدم السفير البريطانى بالإعتذار إلى وزير الطيران عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار مؤكداً على أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية وبخاصة على ضوء تطوير المنظومة الأمنية لجميع المطارات المصرية وذلك بشهادة لجان المرور الدولية ومن بينهم لجنة المرور البريطانية . وأكد الجانبان على استمرار الجهود المشتركة والعمل سوياً لحل هذه المشكلة في أسرع وقت ، معربان عن عمق العلاقات و الروابط التي تجمع جمهورية مصر العربية وبريطانيا واستمرار التعاون فيما بينهما من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الركاب كهدف استيراتيجى للدولة المصرية.

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