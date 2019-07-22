اجتماع حكومي لبحث مقترحات دعم صناعة الأسمنت

22 يوليه 2019 - 04:32 م

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت فى مصر، وكذا مقترحات دعم هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومدحت اسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، وعدد من المسئولين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت حالياً، وتم الاتفاق على عدد من المقترحات التى تُسهم في دعم هذه الصناعة المهمة.