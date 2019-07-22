  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:55 م
بحث متقدم
المنتخب

أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب

وزيرة الدولة للهجرة

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم بمصر

فتاة العياط

الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

شادي محمد

مفاجأة.. زوجة نجم الأهلي وراء سرقة شقته مع أشقائها

حفتر وقواته

«الوفاق» تعلن صد هجوم لقوات «حفتر» وأسر 11 من مقاتليه

أرشيفية

فضيحة.. شيخ ينشر فيديو إباحي له مع فتاة بالخطأ

البورصة

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار وارتفاع بالرطوبة غدًا

ملك ماليزيا وزوجته

ملك ماليزيا طلق زوجته بعد اكتشافه أن الطفل ليس منه

اجتماع حكومي لبحث مقترحات دعم صناعة الأسمنت

الحياة السياسية

مدبولى
مدبولى

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

"مدبولي" يعقد اجتماعًا لبحث تحديات صناعة الإسمنت

#

مصر: اجتماع وزاري ثلاثي لدول جوار ليبيا في تونس الأربعاء

#

اجتماع مهم بـ"الأهلى" لبحث إمكانية استكمال الدورى

#

بريطانيا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن حول ليبيا

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لبحث التحديات التى تواجه صناعة الأسمنت فى مصر، وكذا مقترحات دعم هذه الصناعة الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومدحت اسطفانوس، رئيس شعبة صناعة الأسمنت، وعدد من المسئولين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض التحديات التي تواجه صناعة الأسمنت حالياً، وتم الاتفاق على عدد من المقترحات التى تُسهم في دعم هذه الصناعة المهمة.

وأوضح المستشار نادر سعد أنه سيتم إنشاء برنامج لدعم صادرات الأسمنت، وكذا تشجيع عقد الاتفاقيات الثنائية مع دول إفريقيا، لتصدير الأسمنت إليها، كما أكد مسئولو البنك المركزى خلال الاجتماع أن هناك توجيهاً لجميع البنوك لدعم شركات ومصانع الأسمنت، بحيث يتم إعادة جدولة مديونيات هذه الشركات والمصانع، في حالة طلب ذلك، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق أيضاً على تشجيع إندماج الشركات الصغيرة في كيانات أكبر، قادرة على المنافسة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان من بعثة الحج عن "حجاج المجاملات"
» مقتل 42 مدنيا في قصف روسي على سوريا
» رسميًا.. ملك المغرب يطلق زوجته بعد أنباء عن هروبها
» "إير فرانس" تؤكد انتظام رحلاتها إلى القاهرة
» الصحة: مسح 5 ملايين طالب خلال 2020
» أمريكا تستدرج بريطانيا إلى "حرب القرن"
» منظمتان تستأنفان عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة ساحل ليبيا
» مهلة 6 أشهر لسداد المتأخرات بإسكان النقابات المهنية
» رئيس الوزراء يُتابع موقف تنفيذ الإزالات بسور مجرى العيون
» رئيسة البرلمان الأوغندي تقوم بزيارة لوزارة الموارد المائية والري
» عطلة رسمية للبنوك غدًا بمناسبة 23 يوليو

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود