» رئيسة البرلمان الأوغندي تقوم بزيارة لوزارة الموارد المائية والري

استقبل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري الدكتورة ريبيكا كاداجا رئيس البرلمان الاوغندي والوفد المرافق لها، حيث تناول اللقاء استعراضا للخبرات المصرية في إدارة المياه في ظل النُدرة المائية التي تواجهها مصر وتم استعراض مجالات الدعم المختلفة التي توليها مصر للدولة الاوغندية في ظل العلاقات الثنائية التي تربط البلدين وعلي راسها مشروع مكافحة الحشائش بالبحيرات الاستوائية (فيكتوريا والبرت وكيوجا) ومشروع الحماية من اخطار السيول بولاية كسيسي ومشروعات حفر الابار وحصاد الامطار وتوفير مياه شرب للمواطنين بأوغندا، فضلا عن الدعم الفني وبناء القدرات التي توليه مصر عناية خاصة لأبناء دول حوض النيل من خلال المراكز التدريبية المنتشرة بمختلف انحاء الجمهورية والتي تحظى مظلة اليونسكو .

وقام الوفد بزيارة لمركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة ووحدة التليمترى للاطلاع على طرق توظيف التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه فى ضوء ما تواجهه مصر من تحديات مائية وتم استعراض العديد من تجارب ترشيد المياه وأشادت الدكتورة ريبيكا كاداجا رئيس البرلمان الاوغندي باستخدام القطع الموفرة لاستخدام المياه.

هذا وقد تم اصطحاب الدكتورة ريبيكا كاداجا رئيس البرلمان الاوغندي والوفد المرافق لها الى قرية سيلا بالفيوم للاطلاع على التجربة المصرية لترشيد المياه باستخدام طرق الري الحديثة المنطقة التجريبية لنظم الري الحديث والمكونة من أربعة مناطق 71 فدان بالرش و50 فدان بالرش أيضا و 45 فدان بالتنقيط و 34 فدان خليط رش و تنقيط بمحطة واحدة وتجدر الإشارة الى ان تكلفة الفدان الرش 22 الف جنيه و التنقيط 15 الف، وكل منطقة من المناطق الاربع المنفذ فيها المشروع تم تنفيذ محطة طلمبات بها تشمل طلمبة رفع تعمل بالكهرباء و أخرى بالديزل احتياطي متصلة بمحطة فلاتر مكونة من مرحلتين للتنقية الاولى عبارة عن فلاتر رملية medea filters و الثانية فلاتر بلاستيكية و تتصل بخط المواسير الرئيسي الذى يحمل المياه إلى الشبكة المدفونة تحت الارض على عمق 80 سم تؤدى إلى قوائم قطر 3/4 بوصه راسية مركب عليها الشاشات فى الرى بالرش و تؤدى إلى خراطيم حاملة للنقاطات gr فى الرى بالتنقيط.

وتجدر الإشارة الى انه تم التنسيق مع مديرية الزراعة بالفيوم لتنفيذ التجربة التي اعطت مؤشرات إيجابية تعني بزيادة مساحة الارض الزراعية بنسبة تقارب ال 10? مع زياجة في الإنتاجية ومن ثم الدخل العائد علي الفلاح.

وابدي الوفد الأوغندي اعجابه باسلوب ادارة مصر للمياه واعادة تدويرها اكثر من مره ووعي الفلاحين بالتحول للري الحديث وترشيد المياه.

وجدير بالذكر ان الفلاحين دعو الوفد الأوغندي لتناول الافطار الذي شمل الفطير المشلتت والجبن والعسل وسعدت بمشاركة الفلاحين الافطار