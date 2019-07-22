» مهلة 6 أشهر لسداد المتأخرات بإسكان النقابات المهنية

22 يوليه 2019 - 04:39 م

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس الوزراء، وافق على المذكرة التى تقدم بها، بشأن منح مهلة جديدة لمدة 6 أشهر لسداد المتأخرات، وذلك للمواطنين المتعثرين فى سداد المتأخرات المُستحقة عليهم بإسكان النقابات المهنية بالقطامية، وجميع وحدات مشروعات حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الاسكان بجميع أنحاء الجمهورية، مع إعفائهم من غرامات التأخير فى حالة سداد المُستحق عليهم من الأقساط المتأخرة خلال المهلة الممنوحة.