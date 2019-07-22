البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم الإثنين، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.9 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 728.4 مليار جنيه، وسط تداولات تجاوزت ملياري جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.8% ليبلغ مستوى 13684.57 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنحو 0.04%، ليبلغ مستوى 531.28 نقطة.. وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقا، الذي زاد بنحو 0.17%، ليبلغ مستوى 1374.7 نقطة.

وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار أسهم 80 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 40 شركة، وحافظت 49 شركة على أسعار إغلاقاتها السابقة.

يشار إلى أن البورصة المصرية عطلة رسمية غدا الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، على أن تستأنف التداولات بعد غد الأربعاء.