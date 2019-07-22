«رغدة» توضح حقيقة إصابتها بمرض خطير

22 يوليه 2019 - 05:02 م

بعد انتشار صورا للفنانة رغدة وتداولها على مواقع التواصل الإجتماعي بصحبة الفنان عصام كاريكا والتي ظهرت بها ويبدو علي وجهها ملامح التعب والإرهاق، ما دعى البعض إلى تكهن إصابتها بمرض خطير أثر على ملامحها بشكل واضح، مما أثار الجدل وتداول الأقاويل حول تدهور حالتها الصحية وإنها تعاني من مشاكل صحية .

لتخرج رغدة عن صمتها في تصريح لها لمجلة "لها" حيث نفت كل ما يتردد بشأن تعرضها لوعكة صحية شديدة وأن كل ما نشر حول هذا الأمر غير صحيح .

حيث قالت رغدة: "لا أعاني من أي مشاكل صحية وما يتردد حول تدهور حالتي الصحية غير صحيح ومجرد شائعات" .

وتابعت حديثها بشأن الصور المتداولة قائلة:"الصور ليست حديثة ولا أعلم سر تداولها في الوقت الحالي وأنا بخير وأريد أن أوجه الشكر لكل من شعر بالقلق عليَ" .

وأكدت رغدة أنها تلقت عددا من العروض الفنية في الفترة الأخيرة ولكنها لم تحسم قرارها بشأنها حتى الآن موضحة أن لديها الرغبة في العودة للتمثيل في أقرب وقت .