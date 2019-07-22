  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:04 م
بحث متقدم
السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا عاجلًا

أردوغان

حقيقة التكتم على وفاة «أردوغان»

البرلمان

«النواب» يكشف سبب عدم بث جلساته على الهواء

أرشيفية

عفو رئاسي جديد بمناسبة 23 يوليو وعيد الأضحى

السعودية

اختفاء أشهر موقع إخباري سعودي في ظروف غامضة

جانب من الفيديو

شاهد..«علقة موت» لكويتي على يد شرطة بريطانيا

المنتخب

أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

فتاة العياط

الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

رياض محرز ورئيس الوزراء

بلاغ جزائري ضد محام مصري بسبب «رياض محرز»

مفاجأة.. نجم الأهلي يتهم زوجته وشقيقها بسرقة شقته

آخر الأخبار

شادي محمد
شادي محمد

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"بونجاح" يكشف تفاصيل التفاوض مع القلعة الحمراء

#

طه إسماعيل يروي قصة غريبة حدثت له أثناء انتقاله للأهلي

#

مفاجأة .. رمضان صبحي غير مصاب وتم الإعلان عن إصابته لأسباب أخرى

#

نجم دفاع الأهلي: يجب إعادة مانويل جوزيه لتدريب الفريق

اتهم شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، زوجته وشقيقها بسرقة محتويات شقته فى محضر رسمى بمدينة نصر، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم الاستيلاء على بعض الدروع والميداليات من داخل شقته، وحرر محضر بالواقعة.

وقال شادى فى تصريحات صحفية: فوجئت عقب عودتى وأولادى من المصيف بالعين السخنة بالجيران يخبرونى بأن بلطجية يرافقهم أشقاء زوجتى الثلاثة اقتحموا شقتى وعندما دخلتها وجدت اختفاء مبلغ مالى كبير من غرفة نومى التى يصعب كسر مفاتيحها.

وأضاف شادى محمد، أن المحل التجارى المقابل لشقتى فى مدينة نصر أخبرنى بامتلاكه لكاميرات تثبت من اقتحموا الشقة فقمت بالحصول عليها عبر "فلاشة" وتقدمت بها لتحرير محضرا بالواقعة لإثبات حقى.

وتعرضت شقة شادي محمد قائد النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر للسرقة واختفاء مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلي ميداليات ودروع للاعب حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب بالإضافة إلي وسام الجمهورية.

وحرر شادي محمد محضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول برئاسة المستشار محمد عزب.

وقامت النيابة بعمل معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة قائد الأهلي السابق.

وتلقى المقدم حسام نصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر، بلاغا من اللاعب شادى محمد لاعب النادى الأهلى السابق، بتعرض شقته للسرقة واختفاء ميداليات ودروع من داخلها، متهماُ زوجته وشقيقها باقتحام الشقة وسرقة بعض المتعلقات، وتم تحرير المحضر رقم 16276 لسنة 2019 مدينة نصر أول وتولت النيابة العامة التحقيق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صرف 800 جنيه مكافأة لجميع العاملين بالأزهر
» الإيقاف مدى الحياة.. «الفيفا» يعاقب مسئولاً بإفريقيا
» الجامعة العربية: هدم منازل الفلسطينيين بالقدس‎ «جريمة حرب» ‎
» صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه قبل مواجهة الأربعاء
» صور لـ"هنية" بتل أبيب
» عودة حركة المترو إلى طبيعتها بعد تعطل «20 دقيقة»
» "علي جمعة" يجيب: ما عقوبتي على ترك الصلاة منذ زمن؟
» صور تذكارية لواعظات الأزهر مع الإمام "الطيب"
» الكويت تطلب صيادلة مصريين.. تعرف على الشروط
» أكثر من 330 قتيلا ومفقودا جراء فيضانات الهند ونيبال
» بيان من بعثة الحج عن "حجاج المجاملات"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود