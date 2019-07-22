فيصل الإسلامي يضاعف رأسماله إلى مليار دولار

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وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك “فيصل الإسلامي المصري”، على مضاعفة رأسمال البنك المرخص به من 500 مليون دولار إلى مليار دولار.
وزادت إيرادات البنك خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 4.58 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 4.17 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 9.8%.

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