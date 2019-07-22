  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:53 م
بحث متقدم
المنتخب

أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب

وزيرة الدولة للهجرة

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم بمصر

فتاة العياط

الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

شادي محمد

مفاجأة.. زوجة نجم الأهلي وراء سرقة شقته مع أشقائها

حفتر وقواته

«الوفاق» تعلن صد هجوم لقوات «حفتر» وأسر 11 من مقاتليه

أرشيفية

فضيحة.. شيخ ينشر فيديو إباحي له مع فتاة بالخطأ

البورصة

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار وارتفاع بالرطوبة غدًا

ملك ماليزيا وزوجته

ملك ماليزيا طلق زوجته بعد اكتشافه أن الطفل ليس منه

"سبيد ميديكال" تضخ 150 مليون جنيه لتجهيز مستشفى سبيد

مال وأعمال

سبيد ميديكال
سبيد ميديكال

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

اللجنة المنظمة تجمع نصف مليون جنيه تبرعات لـ «أبو الريش»

#

"آي سكور" تضاعف رأسمالها إلى 90 مليون جنيه

#

سبيد ميديكال" تستبعد تأثرها بالأحداث السياسية في السودان

#

إيجي ترانس عام 2018 كان استثنائياً لأنشطة الشركة المعتادة،

كشف محمود لاشين، رئيس مجلس إدارة سبيد ميديكال، عن أن شركته ستضخ نحو 150 مليون جنيه في تجهيز وتشطيب “مستشفى سبيد” بطريق الإسماعيلية الصحراوي، مشيرًا إلى أنها ستفتتح المستشفى قبل شهر أغسطس عام 2020.
وأضاف،  أن شركته تعمل على تدبير الاستثمارات سالفة الذكر من خلال زيادة رأسمالها من خلال الأرباح المرحلة، بالإضافة إلى زيادة نقدية أخرى، ستنفذ لاحقًا، ليصل رأسمالها بعد تلك الزيادات إلى أكثر من 100 مليون جنيه.
وكانت سبيد ميديكال قد أعلنت أمس الأحد قرار مجلس إدارتها أمس الأول ، زيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة بقيمة 19 مليون جنيه تقريبًا، بنسبة زيادة قدرها 37.17%، ليصل الى 71 مليون جنيه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان من بعثة الحج عن "حجاج المجاملات"
» مقتل 42 مدنيا في قصف روسي على سوريا
» رسميًا.. ملك المغرب يطلق زوجته بعد أنباء عن هروبها
» "إير فرانس" تؤكد انتظام رحلاتها إلى القاهرة
» الصحة: مسح 5 ملايين طالب خلال 2020
» أمريكا تستدرج بريطانيا إلى "حرب القرن"
» منظمتان تستأنفان عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة ساحل ليبيا
» مهلة 6 أشهر لسداد المتأخرات بإسكان النقابات المهنية
» رئيس الوزراء يُتابع موقف تنفيذ الإزالات بسور مجرى العيون
» رئيسة البرلمان الأوغندي تقوم بزيارة لوزارة الموارد المائية والري
» عطلة رسمية للبنوك غدًا بمناسبة 23 يوليو

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود