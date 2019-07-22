فضيحة.. شيخ ينشر فيديو إباحي له مع فتاة بالخطأ

22 يوليه 2019 - 05:18 م

أوقع شيخ يبلغ من العمر 60 عامًا، نفسه في فضيحة مدوية أدت إلى عزله وحبسه، بعد أن نشر عن طريق الخطأ فيديو إباحي له مع عشيقته البالغة من العمر 30 عامًا على جروب على واتس آب بدلًا من إرساله لعشيقته.

وأصدر عامل إقليم ورزازات بالمغرب، عبد الرزاق المنصوري، ، قرارا يقضي بعزل عون سلطة برتبة "شيخ قروي" تابع لمشيخة ايت والن بجماعة إزناكن، قيادة وسلسات، إثر تورطه في علاقة جنسية غير شرعية مع سيدة.

ولفتت جريدة هسبريس الإلكترونية المغربية، إلى أن المتهم، البالغ من العمر 60 سنة، والذي تم عزله من هيئة أعوان السلطة بقرار عاملي، ظهر في شريط "مسرب" رفقة سيدة تبلغ من العمر 30 سنة، وهما في وضعية مخلة للحياء يمارسان الجنس.

المصادر ذاتها أكدت أن السلطة الإقليمية وبمجرد علمها بـ"الفضيحة"، التي كان بطلها المعني بالأمر، وهو متزوج وله أبناء، قررت عزله وشطب اسمه في لائحة أعوان السلطة بشكل نهائي، قبل إحالته على النيابة العامة المختصة من أجل البحث القضائي.

وذكرت المصادر ذاتها أن المعني بالأمر وعشيقته قدما أمام النيابة العامة المختصة، والتي أمرت بإيداعهما السجن المحلي بورزازات، بتهمة الخيانة الزوجية وعلاقة جنسية غير شرعية.

مصادر قريبة من الملف قالت في تصريحات للصحيفة،إن المعني بالأمر، وهو في عقده السادس، كانت تجمعه علاقة غير شرعية مع شابة في عقدها الثالث، وكان معتادا على تصوير لقطات حميمية، إلا أن خطأ وقع في إرسال "الفيديو" عبر تطبيق "واتساب" أوقعهما في فضيحة كبيرة، تسببت له في العزل والسجن.