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الاتحاد الأوروبي مستعد لتخفيض الجمارك على السيارات الأمريكية إلى صفر

مال وأعمال

الاتحاد الاوربي
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صرح وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير بأن الاتحاد الأوروبي مستعد لتخفيض الجمارك على وارداته من السيارات الأمريكية إلى صفر.
وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي: "بذلك سنبدد الاتهام بأن جمارك السيارات الأمريكية أدنى من نظيرتها الأوروبية".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد مرارا اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي التي يرى أنها غير عادلة.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية بنسبة 2.5% على السيارات الأوروبية فيما يفرض الاتحاد الأوروبي رسوما بنسبة 10%.
وفي المقابل، فإن الولايات المتحدة تفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على الشاحنات التجارية الخفيفة (بيك آب) التي تحظى بشعبية كبيرة في أمريكا.
كان التماير صرح في منتصف يوليو الجاري بعد لقاء مع المفوض التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر بأنه يرى أن من الممكن التوصل بحلول نهاية العام الحالي إلى حل في بعض ملفات الصراع التجاري بين الجانبين.

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