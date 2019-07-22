  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر05:51 م
بحث متقدم
المنتخب

أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب

وزيرة الدولة للهجرة

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم بمصر

فتاة العياط

الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

شادي محمد

مفاجأة.. زوجة نجم الأهلي وراء سرقة شقته مع أشقائها

حفتر وقواته

«الوفاق» تعلن صد هجوم لقوات «حفتر» وأسر 11 من مقاتليه

أرشيفية

فضيحة.. شيخ ينشر فيديو إباحي له مع فتاة بالخطأ

البورصة

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار وارتفاع بالرطوبة غدًا

ملك ماليزيا وزوجته

ملك ماليزيا طلق زوجته بعد اكتشافه أن الطفل ليس منه

الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

آخر الأخبار

فتاة العياط
فتاة العياط

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الكشف عن مفاجآت مدوية في قضية "فتاة العياط"

#

والد فتاة العياط يكشف التفاصيل الكاملة لمحاولة أغتصاب نجلته

#

محامية فتاة العياط قاتلة مغتصبها: "بنت بـ100 راجل"

#

سائق يحاول اغتصاب طفلة بعد تجريدها من ملابسها

قالت دينا المقدم محامية الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، إن تقرير الطب الشرعي المبدئي الخاص بموكلتها "أميرة.أ" كشف أنها عذراء.

وأضافت أن التقرير وصلت  لسرايا نيابة العياط، وأنها سعيدة بخبر عذرية موكلتها لما سيأتي بنتائج جيدة بالتحقيقات.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة يوم الثلاثاء الماضي، حبس الفتاة المتهمة بقتل سائق ميكروباص حاول اغتصابها بالعياط 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما جدد حبس صديقي المجني عليه، والتي كانت الفتاة ترتبط بأحدهما بعلاقة عاطفية، وعاونا القتيل في استدراجها، 15 يوما بتهمة المساعدة في استدراج أنثى والتحريض على الاعتداء عليها جنسيا.

وكشفت تحقيقات نيابة العياط ملابسات ذبح فتاة لسائق ميكروباص داخل المنطقة الجبلية، بعد محاولته اغتصابها، حيث تبين أنه استدرجها بحجة استرداد هاتف صديقها، وحاول الاعتداء عليها جنسيا فذبحته ومزقت جسده بـ13 طعنة وسلمت نفسها إلى قسم الشرطة.

وأشارت التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى أن الخدمات الأمنية بمركز شرطة العياط، فوجئت بفتاة تدعى أميرة 15 سنة، عاملة بمعرض ملابس في مدينة طامية بالفيوم، وبحوزتها سكين ملطخ بالدماء، وقررت قيامها بقتل شاب بالمنطقة الجبلية.

وأدلت الفتاة برواية للعميد ياسر يوسف مأمور مركز العياط، قررت فيها أنها كانت متوجهة إلى عملها حين اختطفها ميكروباص بداخله 4 شباب واصطحبوها إلى منزل مهجور، وحاولوا اغتصابها إلا أن تعالي صرخاتها دفعهم إلى تكميم فمها، واصطحابها للمنطقة الجبلية خشية فضح أمرهم وأخرج أحدهم سكينا فخطفته منه، وسددت له عدة طعنات حتى سقط قتيلا فانتاب الباقون الخوف وفروا هاربين، وتوجهت هي إلى الأهالي الذين أنقذوها وأوصلوها إلى مركز الشرطة.

وانتقلت قوات الأمن برئاسة المقدم أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، والرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة المتانيا، إلى المنطقة التي أرشدت عنها الفتاة، وتبين العثور على جثة شاب يدعي الأمير. أ 22 سنة، سائق مُلقى في مدق جبلي مصاب بجرح ذبحي و13 طعنة في أنحاء متفرقة من الجسد وبجواره سيارة ميكروباص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» بيان من بعثة الحج عن "حجاج المجاملات"
» مقتل 42 مدنيا في قصف روسي على سوريا
» رسميًا.. ملك المغرب يطلق زوجته بعد أنباء عن هروبها
» "إير فرانس" تؤكد انتظام رحلاتها إلى القاهرة
» الصحة: مسح 5 ملايين طالب خلال 2020
» أمريكا تستدرج بريطانيا إلى "حرب القرن"
» منظمتان تستأنفان عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة ساحل ليبيا
» مهلة 6 أشهر لسداد المتأخرات بإسكان النقابات المهنية
» رئيس الوزراء يُتابع موقف تنفيذ الإزالات بسور مجرى العيون
» رئيسة البرلمان الأوغندي تقوم بزيارة لوزارة الموارد المائية والري
» عطلة رسمية للبنوك غدًا بمناسبة 23 يوليو

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود