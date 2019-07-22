مستوردون صينيون يطالبون بإلغاء الرسوم على المنتجات الزراعية الأمريكية

22 يوليه 2019 - 05:24 م



طالب مستوردون صينيون حكومتهم بإلغاء الرسوم الجمركية المشددة على منتجات زراعية أمريكية مستوردة، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام رسمية بعد ثلاثة أسابيع من إقرار البلدين هدنة في الحرب التجارية بينهما.

وقدم المستوردون، الذين لم يتم التعريف بهم، طلبا إلى هيئة حكومية صينية مسؤولة عن مراقبة الرسوم الجمركية، لرفع الرسوم الجمركية المشددة.

وتؤكد التقارير أن المستوردين قاموا بخطوتهم "بما يتوافق مع حاجات السوق الداخلية" بدون إعطاء مزيد من التوضيحات ولا سيما حول المنتجات المعنية بالطلب.

وقد تكون هذه بادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة التي قامت وفق معلومات صحافية بسحب 110 منتجات صينية من قائمة البضائع المستهدفة بالرسوم الجمركية المشددة.

وتبادلت القوتان الاقتصاديتان الأكبر في العالم رسوما جمركية مشددة على أكثر من 360 مليار دولار من المبادلات التجارية السنوية، ما انعكس سلبا على النشاط الاقتصادي بين جانبي المحيط الهادئ.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا على إعادة تحريك المفاوضات التجارية الثنائية، خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان في نهاية يونيو.