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"إير فرانس" تؤكد انتظام رحلاتها إلى القاهرة

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"إير فرانس"

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"ألمانيا" تستأنف رحلاتها إلى مصر

أكدت شركة الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" استمرار رحلاتها الجوية إلى القاهرة، في بيان للشركة نشرته رويترز.
وقال المتحدث باسم الشركة : بالتنسيق مع السلطات الفرنسية والسلطات المحلية في مصر، قررت إير فرانس مواصلة خدماتها إلى القاهرة

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