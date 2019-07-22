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الائتلاف الحاكم يقترب من الفوز في انتخابات مجلس المستشارين الياباني

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اليابان
اليابان

عصام الشربيني

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من المرجح أن يفوز الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة رئيس الوزراء شينزو آبي وشريكه الأصغر في الائتلاف الحاكم، حزب كوميتو، في انتخابات مجلس المستشارين الياباني، وهو المجلس الأعلى في البرلمان، التي جرت أمس الأحد، وذلك وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية وشبكة التليفزيون اليابانية نقلا عن استطلاعات الخروج.
ومن المتوقع أن يحافظ الائتلاف الحاكم على الأغلبية في مجلس المستشارين، ومع ذلك فقد أشارت استطلاعات الخروج إلى أنه سوف يكون من الصعب أن يصل إلى أغلبية الثلثين في المجلس نفسه.
وتقدم حزب آبي في استطلاعات الرأي بفضل ضعف وتفتت أحزاب المعارضة. ومن شأن تحقيق نتيجة قوية أن يسمح لرئيس الوزراء المتشدد بالاستمرار في خطته لتعديل الدستور الياباني الذي ينبذ الحرب بحلول عام 2020، وسوف تحتاج هذه الخطوة لتأييد أغلبية الثلثين في كل من مجلسي البرلمان من أجل الدعوة إلى استفتاء شعبي حول تعديل الدستور، ويملك الائتلاف الحاكم بالفعل أغلبية الثلثين في مجلس النواب، وهو المجلس الأكثر قوة في البرلمان

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