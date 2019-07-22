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المشدد 6 سنوات لـ3 عاطلين بتهمة تجارة الأسلحة النارية

قضايا وحوادث

السجن
السجن

عصام الشربيني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة تجارة الأسلحة النارية فى المرج.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهم " هانى.ى عاطل، و رضا.أ عاطل، سيد.ر عاطل، تهمة حيازة سلاح نارى "بندقية آلية" وذخائر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة المرح، أنه بعد صدور إذن النيابة العامة بضبط المتهمين وتفتيشهما، وعثر بخوزتهما على سلاح نارى آلى وآخر غير مششخن وذخيرة.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أقرا باحرازهما، تم تحرير المحضر اللازم.

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