تجديد حبس تاجرى مخدرات لقتلهما شابا وإصابة سائق فى 6 أكتوبر

22 يوليه 2019 - 06:09 م

جدد قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بقتل شاب، وإصابة سائق بمدينة 6 أكتوبر، وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف المتهمان ، أنهما اعتادا التردد على المنطقة الصحراوية، المحيطة بمقابر الفيوم، لترويج المواد المخدرة، على المتعاطين، الذين يترددون على المنطقة.وأضافا أنهما وعدد آخر من تجار المواد المخدرة يمارسون نشاطهم فى تجارة المخدرات، وخاصة مخدر الهيروين، ويستخدمون أسلحة نارية، لتأمين أنفسهم خلال استقبال عملائهم، من المتعاطين، وتجار المخدرات.

وذكر المتهمان، أنهما و5 أشخاص اخرين، شاهدوا سيارة ماركة سوزوكى "فان" يستقلها شخصين، تقترب من المنطقة الصحراوية، خلف مقابر الفيوم، فاعتقدوا أن السيارة بها قوة أمنية، مما دفعهم لإطلاق الرصاص على السيارة، وفروا هاربين عقب ذلك ، وأرشد المتهمان عن هوية باقى المتهمين الهاربين، حيث نسقت مديرية أمن الجيزة، مع مديرية أمن الشرقية للقبض عليهم.

وتم الكشف عن الجريمة، بتلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا من سائق، مصاب بطلق نارى بالكتف، أفاد فيه أنه حال قيادته سيارته "فان" تقابل مع أحد الأشخاص (عاطل - سن41 "له معلومات جنائية") وطلب منه توصيله إلى أحد المدقات بطريق الفيوم مقابل مبلغ مالى، وعقب وصولهما فوجئا بإطلاق أعيرة نارية تجاههما مما أدى لوفاة العاطل، نتيجة إصابته بطلق نارى بالرأس.

وبانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، تم العثور على السيارة بأحد المدقات خلف مقابر الفيوم، وبها آثار أعيرة نارية ودماء على المقاعد الأمامية وبجوارها جثة القتيل، وبها عيار نارى بالرأس.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم إكرامى البطران، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، أن القتيل من متعاطى مخدر الهيروين، ويتردد على مكان الواقعة لشراء المخدر من بعض الخارجين على القانون، ويصطحب المصاب لتوصيله بسيارته، كما توصلت التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 7 من العناصر الإجرامية "محددين" جميعهم يترددون على المناطق الصحراوية بمحافظتى الإسماعيلية والشرقية لممارسة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، تم ضبط اثنين من المتهمين، بدائرة مركز شرطة الصالحية، حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك أحدهما، وبحوزتهما (بندقية آلية مطموسة الأرقام بخزينتها 20 طلقة - كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 250 جم – مبلغ مالى).

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، وإطلاقهم الأعيرة النارية تجاه سيارة المجنى عليهما ظناً منهم أنها قوة أمنية لضبطهم، وأضافا بحيازتهما المواد المخدرة للإتجار، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.. جارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين.