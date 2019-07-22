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رجل يصعد على جناح طائرة فى نيجيريا ويفزع الركاب

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رجل
رجل

عصام الشربيني

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فى لقطة غريبة، صعد رجل نيجيرى على جناح طائرة خلال استعدادها للاقلاع فى مطار لاجوس، مما أصاب الركاب بحالة من الخوف والهلع، بينما لم يتبين غرضه حتى الآن.

وطالب الركاب المصابون بالهلع الخروج من الطائرة، بينما قام طاقم الطائرة بفتح الأبواب لخروجهم.

وقالت السلطات فى نيجيريا، إن الرجل صعد على جناح الطائرة أثناء استعدادها للإقلاع من مطار لاجوس الأكثر ازدحاما فى نيجيريا، وفقا لما ذكرته جريدة ديلى ميل البريطانية.

وتظهر اللقطات التى التقطها أحد الركاب للرجل وهو يتحرك على جناح الطائرة فى المطار الدولى بمدينة لاجوس، يوم الجمعة الماضى، بينما لم يتضح كيف وصل الرجل إلى الطائرة ولم يتم تحديد هويته أو نيته.

وقالت هنرييتا ياكوبو المتحدثة باسم هيئة الطيران الفيدرالية النيجيرية، إن المتسلل شق طريقه إلى الطائرة على المدرج، وأضافت أن الطائرة قامت بفحص شامل قبل المغادرة من مدينة بورت هاركورت بنيجيريا.


لم تكن تلك هى المحاولة الأولى لاقتحام طائرة، بل سبقها حادث فى عام 2017، حيث أجبر اللصوص ركاب إحدى الطائرات الخاصة على فتح باب البضائع، حيث قاموا بسرقة الأمتعة.

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