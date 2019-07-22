  • الإثنين 22 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:28 م
بحث متقدم
رياض محرز ورئيس الوزراء

بلاغ جزائري ضد محام مصري بسبب «رياض محرز»

المنتخب

أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب

وزيرة الدولة للهجرة

وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم بمصر

فتاة العياط

الطب الشرعي يحسم الأمر: «فتاة العياط» عذراء

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

شادي محمد

مفاجأة.. زوجة نجم الأهلي وراء سرقة شقته مع أشقائها

حفتر وقواته

«الوفاق» تعلن صد هجوم لقوات «حفتر» وأسر 11 من مقاتليه

أرشيفية

فضيحة.. شيخ ينشر فيديو إباحي له مع فتاة بالخطأ

البورصة

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه

الأرصاد.. طقس حار

«الأرصاد»: طقس حار وارتفاع بالرطوبة غدًا

بلاغ جزائري ضد محام مصري بسبب «رياض محرز»

آخر الأخبار

رياض محرز ورئيس الوزراء
رياض محرز ورئيس الوزراء

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

بلاغ للنائب العام ضد نجم الجزائر رياض محرز

#

هذا ما قاله «العميد» عن رياض محرز

#

بلاغ من جهة رسمية ضد بسمة وهبة

#

سر تنازل المحامي سمير صبري لبلاغه ضد رانيا يوسف

تقدم المحامي الجزائري برناوي سليمان ببلاغ للأمين العام لاتحاد المحامين العرب ضد المحامي المصري سمير صبري بسبب رياض محرز.

وذكر المحامي الجزائري في شكواه أن صبري يتصرف بشكل "غير مسؤول ويسيئ لمهنة المحاماة النبيلة، بهدف تحقيق الشهرة ولفت الانتباه أكثر منها تطبيقا للقانون".

وأضاف أن "تصريحات صبري ضد الأفراد والشعوب مستفزة ومن شأنها إثارة الفتن والنعرات بينهم" ملتمسا من الاتحاد في ختام شكواه، أن يتقدم صبري باعتذار للشعب الجزائري عما بدر عنه.

وحرر المحامي الجزائري بلاغه على خلفية تقديم المحامي المصري بلاغا للنائب العام المصري لمنع رياض محرز من دخول مصر "لازدرائه رئيس الوزراء المصري خلال تسلمه كأس الأمم الإفريقية يوم الجمعة الماضي".

يذكر أن صبري تقدم صباح السبت 20 يوليو ببلاغ إلى النائب العام يلتمس فيه إخطار وزارة الخارجية بمنع رياض محرز من دخول البلاد، لازدرائه شخصيات عامة بالمخالفة لأحكام القانون.

وقال صبري في تصريحات صحفية إن بلاغه ضد محرز، جاء بعد "ازدراء الأخير رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبري"، بعدما رفض مصافحتهما على منصة تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية مساء يوم الجمعة الماضي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» صور تذكارية لواعظات الأزهر مع الإمام "الطيب"
» الكويت تطلب صيادلة مصريين.. تعرف على الشروط
» أكثر من 330 قتيلا ومفقودا جراء فيضانات الهند ونيبال
» بيان من بعثة الحج عن "حجاج المجاملات"
» مقتل 42 مدنيا في قصف روسي على سوريا
» رسميًا.. ملك المغرب يطلق زوجته بعد أنباء عن هروبها
» "إير فرانس" تؤكد انتظام رحلاتها إلى القاهرة
» الصحة: مسح 5 ملايين طالب خلال 2020
» أمريكا تستدرج بريطانيا إلى "حرب القرن"
» منظمتان تستأنفان عمليات إنقاذ المهاجرين قبالة ساحل ليبيا
» مهلة 6 أشهر لسداد المتأخرات بإسكان النقابات المهنية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    08:32 م

  • فجر

    03:33

  • شروق

    05:10

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود