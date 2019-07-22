«النواب» يكشف سبب عدم بث جلساته على الهواء

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قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن جلسات البرلمان علنية بنص الدستور ولكنها غير مذاعة على الهواء مباشرة؛ لأن ذلك له سلبيات معروفة، مؤكدًا أن إذاعتها يمكن أن يحول البرلمان لمكان للاستعراض من بعض النواب، معقبًا: "هي مش مسرحية، وعندما كانت جلسات البرلمان مذاعة على الهواء فوجئت بأحد النواب يتحدث تليفونيا مع مراته ويقولها شيفاني ولا لأ".

واضاف "هيكل"، خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلى أن التليفزيون المصري هو المعني ببث جلسات البرلمان، ولكن حاليًا تم غلق القناة التي كانت تذيع الجلسات.

وأضاف أن دور الانعقاد الرابع كان الأصعب وتم إقرار عدد من القوانين لصالح المواطنين، لافتًا إلى أنه اقترح أن يكون مجلس الشيوخ بالتعيين وليس بالانتخاب مثلما هو معمول به في أغلب دول العالم.

وأوضح أنه اعترض أيضًا على نزع الصلاحيات من مجلس الشيوخ لأنه لا يستجوب الحكومة ولا يشرع القوانين، لافتًا إلى أن الحكومة ترسل بعض القوانين إلى البرلمان دون التعاون بشكل كامل مثل عدم وجود الدراسات المجتمعية واكتمال القوانين.

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