اختفاء أشهر موقع إخباري سعودي في ظروف غامضة

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محمد فضل- متابعات

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اختفاء

سعودى

موقع

سبق

فوجيء قراء موقع “سبق” الإخباري السعودي الشهير، اليوم الاثنين، باختفاء الموقع الإلكتروني من على محركات البحث في “جوجل”، بصورة غامضة.

وتساءل جمهور “سبق” عن أسباب وملابسات اختفاء الموقع الذي يعد الأكثر شهرة في المملكة بحسب مؤشرات “أليكسا”، فيما لم توضح إدارة الموقع أسباب التوقف التي دامت أكثر من 20 ساعة.

ولاحظ مغردون، أنه عند الضغط على روابط الأخبار يظهر خطأ من جانب “جوجل”، وعند البحث باسم الموقع، يقوم جوجل بتحويل الزائر إلى “جوجل” مرة أخرى.


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