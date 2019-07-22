عفو رئاسي جديد بمناسبة 23 يوليو وعيد الأضحى

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عيد الأضحى المبارك

العفو الرئاسي

عيد الثورة

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 351 لسنة 2019 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من العيد السابع والستين لثورة 23 يوليو لعام 1952 وعيد الأضحي المبارك الموافق العاشر من ذى  الحجة لعام 1440 هجرية، على أن ينشر القرار بالجريدة الرسمية.

وكان 316 سجينًا قد تم الإفراج عنهم بموجب عفو رئاسي وشرطي، استكمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (269/ 2019) الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك.

فيما يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتفعيل أساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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