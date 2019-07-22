حقيقة التكتم على وفاة «أردوغان»

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أكد مصدر رئاسي تركي، أن الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام العربية، منذ صباح أمس الأحد على نطاق واسع، عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هي أخبار كاذبة وغير صحيحة.

وشدد المصدر لـ”وكالة أنباء تركيا” أن “بعض وسائل الإعلام العربية تعمدت بنشر مثل هذه الأنباء الكاذبة غير الصحيحة والتي لا تستند لأي معلومة دقيقة”.

وتابع أن “الرئيس أردوغان يتابع عمله بشكل طبيعي ولم يتعرض لأي أزمة صحية على الإطلاق، بل يتمتع بصحة ممتازة”.

ودعا المصدر “وسائل الإعلام للتحلي بأخلاق العمل الصحفي والإعلامي وعدم تناول أخبار لا تستند لمعلومات دقيقة موثوقة”.

ومنذ صباح أمس تعمدت وسائل إعلام على نشر أخبار مفبركة عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


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