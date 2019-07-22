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الكاف

موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

تعرف على..

موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022

الرياضة

الكاف
الكاف

أحمد سالم

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد قرعة تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر.

بحيث تقام القرعة يوم الاثنين المقبل الموافق 29 من شهر يوليو الحالي في مقر الكاف في مصر.

ويختلف نظام التصفيات المؤهلة إلى قطر 2022، بحيث أنه لن يكون مثل تصفيات روسيا 2018.

ويأتي النظام الجديد الذي أعلنه الاتحاد الإفريقي سيكون كتالي:

- أعلى 26 فريقا في تصنيف الفيفا لن يشاركوا في التصفيات التمهيدية، وهنا سيتواجد في تلك المرحلة 28 فريقا يتم تقسيمهم إلى نصفين الأول هم الأعلى في تصنيف الفيفا والثاني هم التصنيف الأقل.

- سيتم إجراء قرعة ويلتقي الـ14 الأعلى في تصنيف الفيفا بمن هم أقل منهم وتقام مباريات الذهاب على أرض المنتخبات صاحبة التصنيف الأقل في التصنيف.

- يتأهل 14 فريقا إلى دور المجموعات رفقة الـ26 الذين تم إعفائهم من المشاركة في الدور التمهيدي ليكونوا 10 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات طبقا لتصنيف الفيفا.

- أصحاب الصدارة في الـ10 مجموعات سيتم تقسيمهم إلى نصفين طبقا لتصنيف الفيفا وعمل قرعة لخوض مباراتين إقصائيتين لتحديد 5 متأهلين إلى كأس العالم 2022، ومباريات الذهاب ستقام على أرض الفرق أصحاب التصنيف الأقل.

حيث يشبه ذلك النظام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل، في حين يشار إلى أن المنتخب الوطني يملك ذكرى سيئة في ذلك النظام من التصفيات بعدما تصدر مجموعته على حساب غينيا وموزمبيق وزيمبابوي، وخرج في المرحلة الإقصائية أما غانا بعد الخسارة في مجموع المباراتين بنتيجة 7-3.

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