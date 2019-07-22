قيادي في "حماس": نبني علاقات متوازنة مع الدول من أجل قضيتنا

22 يوليه 2019 - 10:00 م

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية، إن الحركة "تبني علاقات متوازنة مع الدول، من أجل قضيتنا الفلسطينية وشعبنا".



وأضاف في كلمة له خلال حفل تكريم طلبة الثانوية العامة، الذي أقيم في الجامعة الإسلامية بغزة، الإثنين: "لا نخاف من أحد ولا نرمي أنفسنا في حجر دولة على حساب دولة".



واستدرك: "نحن نبني علاقات متوازنة، من أجل شعبنا وأرضنا وقدسنا وقضيتنا العادلة".

وتابع: "نقول للعالم سنبقي علاقاتنا، ونطوف البلدان في كل مكان لنجمع الأموال والسلاح والتأييد لتحرير فلسطين".

وتأتي هذه التصريحات، بعد ساعات من لقاء وفد للحركة، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران.

وهذا اللقاء هو الأول من نوعه منذ عام 2012، حيث التقى رئيس المكتب السياسي الحالي للحركة إسماعيل هنية، بخامنئي، في زيارة أجراها لطهران آنذاك.

وكانت العلاقة بين حماس وإيران، قد شهدت، نوعا من الفتور، عقب اندلاع الثورة السورية أواخر 2011.