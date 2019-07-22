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ليبيا.. توقف الملاحة بمطار معيتيقة إثر سقوط قذائف

عرب وعالم

طائرات مقاتلة تابعة لميشيليات الجيش الليبي تقصف مطار معيتيقة
طائرات مقاتلة تابعة لميشيليات الجيش الليبي تقصف مطار معيتيقة

المصريون ووكالات

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أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس، الإثنين، توقف حركة الملاحة الجوية بالمطار نتيجة تعرضه لسقوط قذائف.
جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن إدارة المطار، دون تحديد مصدر تلك القذائف أو حجم الأضرار التي وقعت جراء القصف.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت إدارة مطار معيتيقة، عودة الملاحة الجوية بعد توقفها لساعات جراء قصف جوي استهدف المطار.
ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، شنت طائرات حربية تابعة للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، الذي يقود الجيش في الشرق، عدة غارات جوية على المطار، في إطار هجومه على العاصمة. 
ومعيتيقة، المطار المدني الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية حاليا، وعند توقفه يتم إحالة كل الرحلات إلى مطار مصراتة.
ومنذ 2011، تعاني ليبيا، الغنية بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليًا، وخليفة حفتر، قائد القوات في الشرق.
وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، ما أسقط أكثر من 1000 قتيل وأزيد من 5 آلاف و500 جريح، بحسب منظمة الصحة العالية، الثلاثاء الماضي، دون أن تحقق تقدما كبيرا. -

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