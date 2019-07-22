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أخطر تصريح لـ"ترامب" بشأن الحرب في أفغانستان

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنه بإمكان بلاده الانتصار في الحرب بأفغانستان خلال 10 أيام، مستدركا "لكني لا أريد قتل 10 ملايين شخص".
جاء ذلك في تصريح أدلى به ترامب حول المستجدات في أفغانستان، في بداية لقائه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في البيت الأبيض.
وأضاف ترامب: "لو كنا نريد حربا في أفغانستان لكان باستطاعتنا الفوز بهذه الحرب خلال أسبوع، لكني لا أريد قتل 10 ملايين شخص، وعندها لكانت أفغانستان انمحت من وجه الأرض، حرب كهذه كانت ستنتهي خلال 10 أيام، غير أنني لا أريد اختيار هذا الطريق".
وأعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في جني ثمار إنهاء الحرب في أفغانستان بمساعدة من باكستان.
وأكد أن الولايات المتحدة لا تقاتل في أفغانستان قائلا "نحن كالشرطة في أفغانستان، لكننا لا نريد أن نؤدي دور الشرطي".
وتابع: "لدي خطط من أجل الفوز بالحرب في أفغانستان، وباكستان ستساعدنا في هذا الموضوع".
وأثنى ترامب على جهود بلاده في التفاوض مع حركة طالبان، معربا عن أمله في الخروج بنتيجة من هذه المفاوضات.
بدوره، قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن الشأن الأفغاني يستحوذ على مكانة مهمة في العلاقات الباكستانية الأمريكية.
وشدد على أن الحل العسكري في أفغانستان غير ممكن. مضيفا "في الوقت الراهن نحن في نقطة قريبة من إبرام اتفاقية في أفغانستان".
وأشار إلى أن إرساء السلام في أفغانستان ضروة ملحة، خصوصا بالنسبة لباكستان.
وتابع: "آمل أن نتمكن الأيام القادمة من رؤية تصريحات طالبان بشأن محادثات السلام مع الحكومة".
وفي 12 يوليو/ تموز الحالي، توصلت الصين والولايات المتحدة وروسيا وباكستان وطالبان إلى تفاق موقت يتألف من 8 بنود، في العاصمة الصينية بكين.
وأكد المشاركون على توافقهم في الآراء بشأن إرساء السلام وأشاروا إلى نيتهم في تسريع عملية السلام والتوصل لتسوية نهائية. -

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