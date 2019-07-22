عمرو أديب: رئيس الوزراء قصة نجاح لكل شاب مصري

22 يوليه 2019 - 11:10 م

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة إلى شخص رافضًا ذكر اسمه بشأن رئيس الوزراء، قائلا: "هو عارف نفسه"، مضيفًا: "إحنا عندنا رئيس وزراء محترم، ولو كان فتح مكتب خاص به كان زمانه يتقاضى أضعاف ما يحصل عليه".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مدبولي منذ أن كان وزيرًا للإسكان يعد قصة نجاح لمسئول مصري، منوهًا بأن البعض ينتقد عدم ظهوره كثيرًا، مضيفا: "أنتم عايزين مسئول بيظهر كتير، وبيهتم بالشو الإعلامي.. مدبولي مش بيظهر إلا وهو بيشتغل".

