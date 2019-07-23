» رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع لاعب المصري إسلام عيسى

أعلن نادي بيراميدز ضم إسلام عيسى بشكل رسمي من نادي المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



قال أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي: «إسلام عيسى من اللاعبين المهمين وأتمنى أن يفيد الفريق بعد رحيل النجم البرازيلي كينو».

قال أحمد حسن، المشرف العام على فريق الكرة بالنادي: «إسلام عيسى من اللاعبين المهمين وأتمنى أن يفيد الفريق بعد رحيل النجم البرازيلي كينو».