شاهد.. أحمد حسن يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز

23 يوليه 2019 - 12:50 ص

كشف أحمد حسن، المشرف على الكرة بنادي بيراميدز، عن وجهته المقبلة، حال الرحيل عن النادي.



وقال حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، «سأحدد موقفي من الاستمرار في بيراميدز خلال الأيام المقبلة، وفي كلتا الحالتين أوجه الشكر للإدارة الجديدة»، مشيرا إلى أن بيراميدز استعد للموسم المقبل بشكل إيجابي.



وتابع حسن "حال رحيلي عن بيراميدز سيكون القرار شخصي، وليس له علاقة بالإدارة الجديدة".

