"الأوقاف" تطلق خدمة جديدة بشأن صكوك الأضاحي

أطلقت وزارة الأوقاف خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل للراغبين في شراء صك الأوقاف.



ذكر بيان للوزارة، مساء الاثنين، أنه تم توصيل 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية.

