  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر03:12 ص
بحث متقدم
حسام البدري

كريم شحاتة : 3 مكالمات تقرب "البدري" من تدريب الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب يفتح النار على حمد بن جاسم لهذا السبب

أحمد حسن

شاهد.. أحمد حسن يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز

الخطوط البريطانية

"موسى" يكشف معلومة هامة عن الخطوط الجوية البريطانية

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي": ماحدث في هذا الأمر خلال 8 أشهر "أمر مخيف"

فتاة العياط

محامي "فتاة العياط" يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث

بائعو الصحف

بائعو الصحف: "النت ومواقع التواصل خربوا بيوتنا"

السيسي

«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا عاجلًا

كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى

كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى

محررة المصريون مع سائق التوك توك

«أطفال وكسيبة».. الـ«توكتوك» عائل بديل للأسر الفقيرة

توترات الشرق الأوسط ترفع سعر برميل النفط

مال وأعمال

برميل النفط
برميل النفط

أخبار متعلقة
#

واشنطن تنتقد تخصيص مجلس الأمن جلسات دورية حول فلسطين

#

هذا ما قاله الرئيس عن الصراع العربي الإسرائيلي

#

الصين تحذر من هذا الأمر الخطير في الشرق الأوسط

#

"هيومان رايتس ووتش» تستغل وفاة مرسي سياسيًا

كما هو متوقع، فقد تأثرت أسعار النفط بالأحداث الآنية، وكان آخرها زيادة حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط عقب قيام سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بتدمير طائرة إيرانية بدون طيار في مضيق هرمز، وهو أحد النقاط الهامة في خريطة تدفق النفط على مستوى العالم.

حيث أشار تقرير للبحرية الأمريكية باقتراب طائرة إيرانية بدون طيار إلى حد مثل خطورة جسيمة على المدمرة، والتي قامت على الفور بإجراءاتها الدفاعية مما أدى إلى تدمير الطائرة، وفي خضم تلك الاتهامات الأمريكية للنظام الإيراني، نفت إيران علاقتها بالموضوع، وقال متحدث مسئول في الحكومة الإيرانية أنه ليس لدى إيران أي طائرات مفقودة.

وقد جاء خبر إسقاط الطائرة الإيرانية على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن هناك طائرة إيرانية من دون طيار قد اقتربت بشكل خطير من السفينة الحربية يو اس اس بوكسر أثناء سيرها وتواجدها في منطقة مضيق هرمز في المياه الدولية، وأن السفينة الحربية قدأرسلت نداءات متكررة للطائرة بالابتعاد، لكن الطائرة لم تبتعد، وواصلت اقترابها من السفينة بما يهدد سلامتها وسلامة الطاقم الموجود عليها، وكان لابد من تدميرها

وقد وصف الرئيس الأمريكي هذا التصرف بأنه تصرف عدواني واستفزازي تقوم به إيران ضد أحد الوحدات العسكرية الأمريكية، وأن تدمير الطائرة جاء كإجراء دفاعي في مواجهة مثل هذا السلوك العدواني.

وقد أدت هذه الحادثة إلى ارتفاع سعر النفط بحوالي 2? اليوم الجمعة، وكانت أسعار النفط الخام القياسية لا تزال في الحدود المتوقعة لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ سبعة أسابيع، حيث هبطت بشكل حاد في وقت سابق من الأسبوع بسبب الآمال في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى المخاوف من الطلب وتأثير العواصف المتضائلة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت LCOc1 1.17 دولار ، أو 1.9 ? ، إلى 63.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 0505 بتوقيت جرينتش. انخفض برنت بنسبة 2.7 ? يوم الخميس ، وتراجع للجلسة الرابعة على التوالي ، وكان من المقرر انخفاض أسبوعي لأكثر من 5 ?.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط CLc1 83 سنتًا، أو 1.5?، عند 56.13 دولارًا للبرميل. وأغلقت منخفضة 2.6 ? في الجلسة السابقة ، وتوجهت إلى انخفاض أسبوعي لأكثر من 6 ?.

ومن الجدير بالذكر أن استطلاعات الخبراء تؤكدة على أن قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتخفيض أسعار الفائدة بقوة لدعم الاقتصاد كانت من بين أسباب تحقيق مكاسب يوم الجمعة، وذلك حسب ما أورده اثنان من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي والمؤثرين في القضية العامة المتعلقة بدعم الاقتصاد الأمريكي، ويؤكدون على أن البنك المركزي قد يقدم على تخفيض مزدوج في سعر الفائدة هذا الشهر كإجراء داعم للاقتصاد.

ويذكر أنه في وقت سابق، توقع رئيس هيئة الطاقة الدولية انخفاض الطلب على النفط الخام ليصل إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وذلك بسبب تباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي على خلفية التوتر في العلاقات التجارية الأمريكية الصينية.

على صعيد آخر، فقد عاد إنتاج النفط في حقول خليج المكسيك إلى معدلاته الطبيعية بعد أن توقف الإنتاج وأخليت المنصات في هذه المنطقة بسبب تعرضها لإعصار باري الأسبوع الماضي.

وقد نقلت أخبار عن وكالة رويترز من أن متحدثاً باسم وكالة الطاقة الدولية قد أوضح أن الوكالة قد تعمل على إحداث تقليص متصاعد إذا ظل الاقتصاد العالمي على نفس حاله من الضعف.

وعليه فإن المزيد من المخاوف الاقتصادية الكلية وعدم اليقين بشأن المناقشات التجارية، بالإضافة إلى عامل إمدادات الولايات المتحدة من النفط هو ما يعمل على التأثير على أسعار النفط الخام على مستوى العالم، ومن جهته، صدر تصريح من Bank of America بأن أي بداية للاستعداد للجلوس على طاولة حوار مشتركة تجمع الطرفين الأمريكي والإيراني، أو أية صفقة تجارية تجمع فيما بين أمريكا والصين، من شأنها أن تقلل بشكل ملحوظ من التقلب الكبير لأسعار النفط، لاسيما نفط برنت في نطاق يتراوح بين 60 و 67 دولاراً للبرميل الواحد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع لاعب المصري إسلام عيسى
» أغرب ما قاله والد المجني عليه في واقعة "فتاة العياط"
» تعليق صادم لـ تامر أمين بعد وصول تعداد السكان لـ99 مليون
» أخطر تصريح لـ"ترامب" بشأن الحرب في أفغانستان
» حقيقة التكتم على وفاة «أردوغان»
» اكتشاف بقايا مدينة قديمة غارقة تحت مياه الإسكندرية‎
» أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب
» «النواب» يكشف سبب عدم بث جلساته على الهواء
» صرف 800 جنيه مكافأة لجميع العاملين بالأزهر
» الإيقاف مدى الحياة.. «الفيفا» يعاقب مسئولاً بإفريقيا
» صدمة في الأهلي بعد إصابة نجمه قبل مواجهة الأربعاء

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:34 ص

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج