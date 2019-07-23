  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:04 ص
بحث متقدم
شادي محمد

شادي محمد يفجر مفاجأة جديدة عن اتهام زوجته بسرقة شقته

فتاة العياط

الكشف عن 3 مفاجآت جديدة في قضية "فتاة العياط"

الزمالك

الزمالك يقرر الاستغناء عن 3 من أهم نجومه

حسام البدري

كريم شحاتة : 3 مكالمات تقرب "البدري" من تدريب الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب يفتح النار على حمد بن جاسم لهذا السبب

أحمد حسن

شاهد.. أحمد حسن يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز

الخطوط البريطانية

"موسى" يكشف معلومة هامة عن الخطوط الجوية البريطانية

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي": ماحدث في هذا الأمر خلال 8 أشهر "أمر مخيف"

فتاة العياط

محامي "فتاة العياط" يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث

بائعو الصحف

بائعو الصحف: "النت ومواقع التواصل خربوا بيوتنا"

شادي محمد يفجر مفاجأة جديدة عن اتهام زوجته بسرقة شقته

الرياضة

شادي محمد
شادي محمد

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شقيق فنانة شهيرة يفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

#

المغامسي يفجر مفاجأة مدوية عن دفع "الدية"

#

القرني يفجر مفاجأة عن "خلافة الصديق"

#

الموت يفجع المطربة أنغام

سيد علي

شادي محمد

نفى شادي محمد - نجم النادي الأهلي السابق - ما تردد عن اتهامه لزوجته بسرقة شقة الزوجية الخاصة بهما.

وقال "شادي" في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي "سيد علي" : "لم أتهم زوجتي بسرقة الشقة مثلما روجت بعض المواقع .. في الواقع لم أتهم أحداً لأن هذا ليس دوري وإنما دور الأجهزة المختصة".

وأضاف: "كنت في العين سخنة وتلقيت اتصالات كثيرة من حارس العقار فضلا عن بعض الجيران يؤكدون كسر باب الشقة وسرقة محتوياتها".

وأردف: "عدت مسرعا ورأيت فيها كل شيء تعرض للكسر، والاستيلاء على بعض محتوياتها ومبلغ مالي، فاتصلت بالشرطة التي حضرت، وعاينت الشقة".

وتابع: "تم سرقة مبلغ مالي كبير، ولدي المستندات التي تؤكد ذلك، ويجب محاسبة المتهمين عن واقعة السرقة ولم أتهم أحدا في البلاغات التي تقدمت بها لقسم شرطة مدينة نصر، مثلما روجت بعض المواقع الإخبارية بأنني اتهمت زوجتي بالسرقة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» نقل فنان شهير للمستشفى.. والفيشاوي يطلب الدعاء له
» حسام حسن على أعتاب الأهلي
» رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع لاعب المصري إسلام عيسى
» أغرب ما قاله والد المجني عليه في واقعة "فتاة العياط"
» تعليق صادم لـ تامر أمين بعد وصول تعداد السكان لـ99 مليون
» أخطر تصريح لـ"ترامب" بشأن الحرب في أفغانستان
» حقيقة التكتم على وفاة «أردوغان»
» اكتشاف بقايا مدينة قديمة غارقة تحت مياه الإسكندرية‎
» أول قرار بعد«النكسة».. الإطاحة بـ3 من لاعبي المنتخب
» «النواب» يكشف سبب عدم بث جلساته على الهواء
» صرف 800 جنيه مكافأة لجميع العاملين بالأزهر

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج