  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:11 ص
بحث متقدم
الطفلة المجني عليها

كشف غموض مقتل شاب وابنته: علاقة غامضة للزوجة

شعار المثلية

فنانة شهيرة تعلن دعمها للشذوذ الجنسي: أنا مع الحريات

شادي محمد

شادي محمد يفجر مفاجأة جديدة عن اتهام زوجته بسرقة شقته

فتاة العياط

الكشف عن 3 مفاجآت جديدة في قضية "فتاة العياط"

الزمالك

الزمالك يقرر الاستغناء عن 3 من أهم نجومه

حسام البدري

كريم شحاتة : 3 مكالمات تقرب "البدري" من تدريب الزمالك

عمرو أديب

عمرو أديب يفتح النار على حمد بن جاسم لهذا السبب

أحمد حسن

شاهد.. أحمد حسن يكشف حقيقة رحيله عن بيراميدز

الخطوط البريطانية

"موسى" يكشف معلومة هامة عن الخطوط الجوية البريطانية

الإعلامي نشأت الديهي

"الديهي": ماحدث في هذا الأمر خلال 8 أشهر "أمر مخيف"

كشف غموض مقتل شاب وابنته: علاقة غامضة للزوجة

قضايا وحوادث

الطفلة المجني عليها
الطفلة المجني عليها

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

كادت الزوجة الخائنة أن تفلت بفعلتها .. لكن الأم كانت لها بالمرصاد

#

أسمع شقيقه مكالمة عاطفية مع زوجته.. فقتله فورا

#

حكاية العجوزين الذين قتلهما صاحب "المفتاح"

#

كشف غموض جريمة "القناطر": الزوجة سلمت "العشيق" لزوجها

يقتل جاره

ضاق "جودة م." ذرعًا بتصرفات جاره، الذي حاصره بمضايقاته لأنه ظن أنه سبب انفصال زوجته عنه، فقرر وضع حدا لتلك المضايقات وأنهى حياة جاره وطفلته وأشعل النيران في جثتيهما، حتى يمحي آثار بصماته حسبما قال في تحقيقات النيابة، وفر هاربا حتى اكتشفت الواقعة ونجح ضباط قسم شرطة حلوان في ضبطه، بعدما نسي المتهم حذاءه (فردة شبشب) بجوار الجثة.

قبل 10 سنوات تزوج المجني عليه "أحمد م." ، 38 سنة، مسجل خطر، شهرته "شبانة" من "أمل ح."، التي تصغره بنحو 9 سنوات، وعاشا معا بالطابق الرابع من العقار رقم 8، بمساكن التركيب بحلوان، وأنجبا "ملك"، (9 سنوات).

في البداية كانت حياتهما هادئة، الزوج يخرج صباح كل يوم لجمع الخردة وتخزينها في قطعة أرض فضاء أمام مسكنه، والزوجة تساعده على فترات، وبالرغم من إدمان الزوج تعاطي المخدرات إلا أن علاقته بجيرانه كانت طيبة، بحسب رواية شقيق الضحية.

قبل 6 سنوات اكتشف المجني عليه أن الطفل الذي يساعده في جمع الخردة استولى على مبلغ مالي من حصيلة البيع، فخطفه واحتجزه في مسكنه وأخذ يتفنن في تعذبه، وتم ضبطه وسجن على إثر ذلك 3 سنوات.

بعد فترة من خروج أحمد من السجن، ضُبط بحوزته أقراص مخدره، كان يروجها على زبائنه في منطقة حلوان، فعاد مرة أخرى إلى السجن، وقضت المحكمة بحبسه 3 سنوات مرة أخرى.

في تلك المرة، رفعت زوجته ضده قضية في محكمة الأسرة، طلبت فيها بخلعه، وقبل أيام من خروجه قضت المحكمة بالخلع، وغادرت الزوجة مسكن الزوجية وانتقلت للعيش بمنزل والدها في منطقة 15 مايو.

عقب خروج "أحمد" من سجنه سمع همهمات بين الأهالي، يتحدثون عن سوء سلوك زوجته أثناء قضائه فترة السجن الأخيرة مع جارها "المتهم"، فذهب على الفور إلى زوجته محاولا إعادتها الى مسكن الزوجية، لكنها رفضت فأخذ ابنتهما "ملك" بالقوة وعاد بها لمنزله.

بعد فشل المجني عليه في إعادة طليقته، تعمد مضايقة المتهم، واعتاد أخذ أموال منه بالقوة، ظنًا منه أنه سبب انفصال زوجته عنه "هو اللي دفع تكاليف قضية الخلع".

يوم الواقعة، صباح الأحد قبل الماضي، طالب المجني عليه، مبلغ مالي من المتهم، لشراء مستلزمات للبيت، شاي وسكر وسجائر، فأعطاه الأخير 5 جنيهات، وأخبره أنه لا يحوز أي أموال أخرى، فعنفه المجني عليه، واتهمه بالتسبب في انفصال زوجته عنه، وأنه علم بوجود علاقة غير شرعية بينهما، وتركه وذهب لمسكنه، بحسب اعترافات المتهم أمام ضباط مباحث قسم شرطة حلوان.

أثناء ذلك توجهت المجني عليها "ملك" لإحضار شاي وسجائر لوالدها، فأحضر المتهم قطعتين حديد، "ماسورتين" أحدهما لها طرف مدبب ودخل على المجني عليه، وعند مشاهدته له عاجله بضربة أعلى رأسه تلاها ضربة أخرى بالصدر وأخريين على رأسه، وتصادف قدوم ابنة الضحية، ومشاهدة والدها صريعا على الأرض، غارقا في دمائه، فبادرت بالصراخ، وخشية من افتضاح أمره، جذبها المتهم للداخل، وعاجلها بالضرب على رأسها باستخدام الماسورتين ما أدى إلى وفاتها، وأحضر زجاجة بلاستيك صغيرة بداخلها بكمية من البنزين، سكبها على الجثتين، وأشعل النيران بشكل محدود بهما، ما أدى لاحتراق ملابسهما وأجزاء من جسديهما.

تأخر نزول المجني عليه للشارع كعادته، ما دفع شقيقه "عمر" للاتصال به، وعندما لم يرد توجه الى المنزل للاطمئنان عليه، فوجد الباب مفتوحًا، وشقيقه وابنته جثتين على الأرض وبهما أثار حرق.

أبلغ الأهالي الشرطة، وانتقلت الى موقع الحادث، وعُثر على حذاء المتهم "فردة شبشب" داخل الشقة، وتبين هروبه من المنطقة وانتقاله لمنزل نجله، وأمرت النيابة بحبسه.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير لمادلين طبر: عيب اللي عملتيه
» فنان شهير ينهار في البكاء: الناس بتقول عليا مجنون
» فتاة البحيرة لم تنتحر .. وعلاقة غير شرعية وراء قتلها
» مطرب شهير: الفلوس اللي باخدها حرام
» نقل فنان شهير للمستشفى.. والفيشاوي يطلب الدعاء له
» حسام حسن على أعتاب الأهلي
» رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع لاعب المصري إسلام عيسى
» أغرب ما قاله والد المجني عليه في واقعة "فتاة العياط"
» تعليق صادم لـ تامر أمين بعد وصول تعداد السكان لـ99 مليون
» أخطر تصريح لـ"ترامب" بشأن الحرب في أفغانستان
» حقيقة التكتم على وفاة «أردوغان»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج