أول تعليق من فنانة كويتية على زج اسمها بمقطع جنسي

23 يوليه 2019 - 09:43 ص

خرجت الفنانة الكويتية فوز الفهد عن صمتها، بعد نحو دام لـ 3 أشهر من انتشار مقطع جنسى منسوب لها.

وردت «الفهد» على كل من طعنها فى شرفها واتهمها فى أخلاقها، وذلك من خلال نشرها لتغريدات المحامي الخاص بها والتي تثبت براءتها.

وقال المحامي الكويتي حسين العصفور: "بعد انتشار فيديو لأحد الأشخاص وبرفقته صديقته بشكل مخل بالآداب قبل 3 أشهر المحكمة تقضى بحبسه بتهمة الابتزاز والفعل الفاضح وإساءة استعمال الهاتف ستة أشهر مع الشغل والنفاذ".

وأضاف المحامي: "يجب التريث وعدم زج أسماء الناس بمقاطع الفيديو ونشره بأسمائهم الآن بعد انتشار الفيديو وحبس الأطراف المعنيين بالقضية وتم نسب الفيديو لشخصيه أخرى ما الفائدة من وراء ذلك.

وتوعدت فوز كل من ساهم في نشر هذا الفيديو المخل ونسبه لها بمحاسبته، مشيرة إلى أنها اكتشفت أنه تم فبركة هذا الفيديو وتركيب صوتها على هذا المقطع، وأنها لن تتنازل عن حقها.