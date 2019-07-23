  • الثلاثاء 23 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:12 ص
بحث متقدم
زعيم القاعدة

باكستان : نحن قدمنا "بن لادن" صيدا ثمينا لأمريكا

فرقة

غضب مسيحي ضد " مشروع ليلي" في دولة عربية

دينا المقدم

تصرف مفاجئ لمحامية فتاة العياط على الهواء

سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

يجوز الحج بـ"القميص والبنطلون"..رد غريب لسعد الهلالي

و

أشعل مواقع التواصل.. نائم بالمسجد أثناء زيارة الملك عبد الله

الإعلامي تامر أمين

إعلامي عن الزيادة السكانية:" بلاش ليالي جمعة و اتهدوا شوية"

ارشيف

أول تعليق من فنانة كويتية على زج اسمها بمقطع جنسي

ملك الأردن

ظهور مفاجئ لملك الأردن حافي القدمين وبدون حراسة

الدولار

تعرف علي سعر الدولار اليوم

الطفلة المجني عليها

كشف غموض مقتل شاب وابنته: علاقة غامضة للزوجة

أول تعليق من فنانة كويتية على زج اسمها بمقطع جنسي

الصفحة الأخيرة

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

بعد ضربه شابًا.. أول تعليق للعسيلى على الواقعة

#

أول تعليق رسمي إماراتي على الانسحاب من اليمن

#

قرار صادم من السعودية تجاه فنانة كويتية

#

أول تعليق من نجل «مرسي» على وفاته

فنانة

كويت

شهيرة

مقطع جنسي

خرجت الفنانة الكويتية فوز الفهد عن صمتها، بعد نحو دام لـ 3 أشهر من انتشار مقطع جنسى منسوب لها.  

وردت «الفهد» على كل من طعنها فى شرفها واتهمها فى أخلاقها، وذلك من خلال نشرها لتغريدات المحامي الخاص بها والتي تثبت براءتها.

وقال المحامي الكويتي حسين العصفور: "بعد انتشار فيديو لأحد الأشخاص وبرفقته صديقته بشكل مخل بالآداب قبل 3 أشهر المحكمة تقضى بحبسه بتهمة الابتزاز والفعل الفاضح وإساءة استعمال الهاتف ستة أشهر مع الشغل والنفاذ".

وأضاف المحامي: "يجب التريث وعدم زج أسماء الناس بمقاطع الفيديو ونشره بأسمائهم الآن بعد انتشار الفيديو وحبس الأطراف المعنيين بالقضية وتم نسب الفيديو لشخصيه أخرى ما الفائدة من وراء ذلك.

وتوعدت فوز كل من ساهم في نشر هذا الفيديو المخل ونسبه لها بمحاسبته، مشيرة إلى أنها اكتشفت أنه تم فبركة هذا الفيديو وتركيب صوتها على هذا المقطع، وأنها لن تتنازل عن حقها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمر ابن عبد العزيز والمسيحيون.. كلمة أخيرة!

محمود سلطان

ما الذي قرب المصريين والجزائريين بعد فراق؟!

فراج إسماعيل

لماذا تفشل الأمم؟!

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فنان شهير لمادلين طبر: عيب اللي عملتيه
» فنان شهير ينهار في البكاء: الناس بتقول عليا مجنون
» فتاة البحيرة لم تنتحر .. وعلاقة غير شرعية وراء قتلها
» مطرب شهير: الفلوس اللي باخدها حرام
» نقل فنان شهير للمستشفى.. والفيشاوي يطلب الدعاء له
» حسام حسن على أعتاب الأهلي
» رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع لاعب المصري إسلام عيسى
» أغرب ما قاله والد المجني عليه في واقعة "فتاة العياط"
» تعليق صادم لـ تامر أمين بعد وصول تعداد السكان لـ99 مليون
» أخطر تصريح لـ"ترامب" بشأن الحرب في أفغانستان
» حقيقة التكتم على وفاة «أردوغان»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:34

  • شروق

    05:11

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى
محررة المصريون مع سائق التوك توك
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج