غضب مسيحي ضد " مشروع ليلي" في دولة عربية

23 يوليه 2019 - 10:34 ص

سادت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان، إثر دعوة مطرانية جبيل المارونية، في بيان، إلى عدم السماح لفرقة " مشروع ليلي" من دخول المدينةلإجراء مهرجان فني.

واتهمت المطرانية الفرقة بأنها "تتعرض للمقدسات المسيحية"، وأن مدينة جبيل "لا يليق بها استقبال حفلات مماثلة على أرضها، وهي تتعارض بشكل مباشر مع الإيمان المسيحي والخلقيات الدينية والإنسانية".

وقال منتقدو الفرقة إن أغانيها تسيء للرموز الدينية المسيحية، وبلغت بعض الانتقادات حد التحريض على استخدام العنف لمنع الفرقة من المشاركة في المهرجان.

وقالت الفرقة إنها تعيش حالة من الاستغراب بسبب حملة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي ضد مشاركتها بمجموعة أغان في مهرجان بيبلوس في أغسطس المقبل.

وبحسب ما أكدته الفرقة في بيانها فإنه من المستغرب أن تثور موجة من الاعتراضات على أغنية من هذه الأغنيات الآن، مع العلم أنها لا تسيء إلى أحد بشيء ولا تنتقص من أي من القيم والأديان".

بينما تحدثت المغردة ديما عن اختلاف المعايير في التعامل مع موضوع "المثلية الجنسية"، الذي تتهم الفرقة بالترويج لها.

ووصل الأمر ببعض المغردين إلى تهديد أعضاء فرقة "مشروع ليلي"، ما حدا بهذا المغرد إلى القول إن "لكل دين دواعشه".

وعلق مغرد على رجل دين مسيحي قال إن الفرقة تريد "نشر الخلاعة والفساد واحتقار المقدسات" في جبيل.

يذكر أن فرقة "مشروع ليلى" عام 2008 كانت قد تشكلت في الجامعة الأميركية في بيروت، وتتكون من سبعة شبان.

وقد حازت الفرقة في 2009 على الجائزة الأولى في مسابقة الموسيقى الحديثة التي نظمها "راديو لبنان".