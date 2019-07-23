باكستان : نحن قدمنا "بن لادن" صيدا ثمينا لأمريكا

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في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أمس الاثنين، كشف رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن أن الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وأضاف  عمران خان في تصريحاته خلال الزيارة التي يقوم بها للولايات المتحدة أن "إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي من قدمت المعلومات التي سمحت للأميركيين بتحديد مكان زعيم القاعدة.

وتابع قائلا: "إذا سألتم السي آي ايه إدارة الاستخبارات الباكستانية هي من قدمت المعلومات عن مكان أولي يوجد فيه بن لادن".

وأكد أنه  تم بفضل  ما وصفه بـ "معطيات هاتفية"، من دون تقديم مزيد من التوضيحات إذا ما كان بن لادن نفسه هو الذي رصد صوته هاتفيا، أم إذا كان الأمر يتعلق بمعرفة مكانه عبر مكالمة لآخرين.

يذكر أن باكستان كانت ترفض حتى الآن إعطاء أي معلومات عن بن لادن الذي تمت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أميركية خاصة في الثاني من مايو 2011 في منزله المحصن في أبوت أباد، على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية.

وكان الجنرال الباكستاني المتقاعد أسد دراني رئيس الاستخبارات بين 1990 و1992، قد ذكر في كتاب صدر في 2018 أن باكستان أبلغت واشنطن على الأرجح بمكان اختباء بن لادن، "وادعت أنها لا تعرف شيئا"، لأن "التعاون مع الولايات المتحدة لشخص يعتبره كثيرون في باكستان بطلا  كان يمكن أن يحرج الحكومة الباكستانية.


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