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السعودية تعترض طائرات مسيرة للحوثيين

السعودية تعترض طائرات مسيرة للحوثيين

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متابعات حنان حمدتو

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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة أطلقتها جماعة أنصار الله (الحوثيون)، تجاه مدينة عسير جنوب غرب المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيان عن التحالف، ذكرت فيه أن: "قوات التحالف تمكنت صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير".

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مدعوما بالتحالف الذي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم المقبلة.


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