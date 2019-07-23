بن سلمان يزور طفلا مصريا.. تعرف على السبب

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متابعات - أمينة عبد العال

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الطفل عبد العزيز

زار أمير منطقة المدينة فيصل بن سلمان الطفل المصري "عبد العزيز" الذي فقد والديه في حادث سير بالمدنية، وهو ما أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا هاشتاج "لست وحدك يا عبد العزيز" تضامنًا مع الطفل.

وقام الأمير فيصل بزيارته في مستشفى الملك فهد، وقال له أنت بين أهلك وإخوانك وآبائك، حسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وقدم الأمير فيصل المصحف للطفل قائلاً: "أنها أغلى هدية أقدمها لك، وإن شاء الله أشوفك عريس عندنا".

وكان الطفل عبد العزيز قد وصل إلى السعودية مع والدته لزيارة والده بمحافظة رابغ، وفي أثناء توجههم لزيارة المدنية توفي والديه في حادث مروري، وتعرض الطفل للكسر.


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