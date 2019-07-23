بن سلمان يزور طفلا مصريا.. تعرف على السبب

متابعات - أمينة عبد العال
زار أمير منطقة المدينة فيصل بن سلمان الطفل المصري "عبد العزيز" الذي فقد والديه في حادث سير بالمدنية، وهو ما أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا هاشتاج "لست وحدك يا عبد العزيز" تضامنًا مع الطفل.
وقام الأمير فيصل بزيارته في مستشفى الملك فهد، وقال له أنت بين أهلك وإخوانك وآبائك، حسب صحيفة "المدينة" السعودية.
وقدم الأمير فيصل المصحف للطفل قائلاً: "أنها أغلى هدية أقدمها لك، وإن شاء الله أشوفك عريس عندنا".
وكان الطفل عبد العزيز قد وصل إلى السعودية مع والدته لزيارة والده بمحافظة رابغ، وفي أثناء توجههم لزيارة المدنية توفي والديه في حادث مروري، وتعرض الطفل للكسر.
الحمد لله قمت بزيارة عبدالعزيز اسال الله يشفيه ويرحم والديه ويسكنهم فسيح جناتهم #لست_وحدك_ياعبدالعزيز pic.twitter.com/F4ja94EU5L— ??.??.???????????????? (@mohmoh01747882) 20 يوليو 2019
#لست_وحدك_ياعبدالعزيز— عـــدنان المحـمــادي (@AbuMihaf) 22 يوليو 2019
الله يرحم والديه ويشفي المصاب عبدالعزيز
انفس راحت في الخط القديم الرابط مابين المدينه وبدر مانقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل
أمير منطقة #المدينة_المنورة يهدي مصحفاً للطفل عبدالعزيز ( مصري الجنسية ) خلال زيارته له في مستشفى الملك فهد ، نتيجة حادث سير فقد والديه .— أخبار منطقة المدينة المنورة (@News_Almadinah) 22 يوليو 2019
ووجه سموه الكريم بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الطفل .#لست_وحدك_ياعبدالعزيز pic.twitter.com/Y8WhkPkUwx
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